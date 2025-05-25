«آخر تحديثات» سعر الليرة السورية مقابل صرف الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025.. تغيرات طرأت في الأسواق

تطورات متسارعة حدثت في سعر الليرة السورية مقابل صرف الدولار اليوم الأحد، حيث جاءت هذه التغييرات نظرا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتداخلة فيها أمريكا كما شهد اليوم سعر الليرة السورية حالة من الاستقرار في جميع المحافظات السورية أي أن سعر الدولار يواصل انخفاضه، والذي سجل فيه الدولار الواحد 9,500 ليرة سورية في السوق السوداء.

أسعار صرف الليرة السورية في المحافظات اليوم الأحد

أسعار صرف الليرة السورية في المحافظات اليوم الأحد 25 مايو 2025، جاءت على النحو التالي:

سعر صرف الليرة السورية في المحافظات سعر البيع سعر الشراء العاصمة دمشق 9,950 ليرة سورية 9,850 ليرة سورية حلب 9,950 ليرة سورية 9,850 ليرة سورية إدلب 9,950 ليرة سورية 9,850 ليرة سورية الحسكة 10,200 ليرة سورية 10,100 ليرة سورية المصرف المركزي 12,120 ليرة سورية 12,000 ليرة سورية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الأحد

شهد سعر الدولار في السوق السوداء أمام الليرة السورية بعض التغيرات أبرزها ما يلي:

سعر الدولار الواحد: 9,500 ليرة سورية.

سعر 5 دولارات: 47,500 ليرة سورية.

سعر 10 دولارات: 95,000 ليرة سورية.

سعر 25 دولار: 237,500 ليرة سورية.

سعر 50 دولار: 475,000 ليرة سورية.

سعر 100 دولار: 950,000 ليرة سورية.

سعر 500 دولار: 4,750,000 ليرة سورية.

سعر 1000 دولار: 9,500,000 ليرة سورية.

العوامل المؤثرة في استقرار الليرة السورية

التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد.

عودة أعداد كبيرة من السوريين من دول الجوار.

تخفيف القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية.

تطبيق إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة الجديدة.

تحسن الظروف الأمنية في عدد من المناطق.

الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.

وجود تفاوت كبير بين أسعار الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي.

استمرار التحديات التي تمنع توحيد سعر الصرف في الوقت الحالي.

توقعات اقتصادية حول سعر الليرة السورية

تحسن تدريجي متوقع لقيمة الليرة مع استمرار استقرار الأوضاع.

زيادة الثقة بالعملة الوطنية مع مرور الوقت.

استمرار وجود تحديات على المدى القريب.

نصائح للمواطنين

متابعة التطورات اليومية لأسعار الصرف لتجنب الخسائر.

التحوط من المخاطر عبر الاحتفاظ بعملات صعبة أو الذهب.

تجنب التعامل مع السوق السوداء واللجوء إلى الصرافات المرخصة.

يعد استقرار الليرة السورية الحالي بمثابة فرصة جديدة للمواطنين بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية المتتالية ومع ذلك، تبقى الحلول طويلة الأمد هي المفتاح لتجاوز العقبات، مما يتطلب من الجميع اتخاذ قرارات مالية مدروسة.