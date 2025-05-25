ماماا جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة لمتابعة أفضل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يهدف إلى تنمية مهارات الصغار وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم انطلقت القناة منذ عام 2008 وحققت شعبية كبيرة بين العائلات العربية بفضل برامجها المتنوعة التي تجمع بين المرح والتعلم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

لضمان استقبال القناة بأفضل جودة قامت القناة مؤخرًا بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

من أبرز الترددات التي يمكن ضبطها على أجهزة الاستقبال هي على قمر نايل سات

التردد: 11258 ميجاهرتز.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات

التردد: 11310 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

استقبال قناة طيور الجنة

لإضافة قناة طيور الجنة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول إلى قائمة الإعدادات أو التركيب.

ومن ثم اختيار البحث اليدوي لإدخال بيانات التردد يدويًا.

بعد ذلك يتم بدء البحث وحفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة لتتمكن من مشاهدة برامجها المفضلة بسهولة.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم القناة مجموعة مميزة من البرامج التي تستهدف الأطفال منها برامج تعليمية مثل:

تعليم الرسم والتلوين.

وبرامج لتعليم تلاوة القرآن الكريم بأسلوب مبسط.

إضافة إلى قصص ترفيهية ومرحة تهدف إلى توسيع مدارك الأطفال وتنمية مهاراتهم بشكل ممتع.

يُذكر أن قناة طيور الجنة تبث محتواها بشكل مستمر طوال اليوم وهي متاحة مجانًا دون الحاجة إلى أي اشتراك مما يجعلها خيارًا مفضلًا للأهل الباحثين عن محتوى آمن وهادف لأطفالهم.