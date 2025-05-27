هنا الآن رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 لدى منصة أور ur.gov.iq والشروط المطلوبة عبر وزارة التجارة العراقية

وضحت وزارة التجارة العراقية بأن تحديث البطاقة التموينية في العراق شرط للحصول على الدعم حيث التجديد يضمن للمستفيدين الحصول على الدعم المطلوب كما وفرت الحكومة العراقية دعم الرعاية الاجتماعية بشرط توفير البطاقة التموينية في العراق كما وفرت خدمة تجديد البطاقة التموينية في العراق عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى الدوائر الرسمية أو مقر حكومي حيث التجديد يتم عن طريق منصة أور الإلكترونية بالعراق.

رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

يرغب العديد من المواطنين والمواطنات التعرف على طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 حيث تشترط وزارة التجارة العراقية لضمان الحصول على الدعم تجديد البطاقة التموينية بشكل مستمر لذلك إليك الخطوات المطلوبة للتجديد فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف.

بعد ذلك اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات في القائمة الرئيسية.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار تحديث البطاقة التموينية في العراق.

يشترط إدخال رقم البطاقة التموينية بشكل صحيح.

رفع جميع لمستندات المطلوبة مع تحديد المحافظة ومركز التموين الذي تتبع له الأسرة.

بعد ذلك إرسال الطلب ثم بعد ذلك انتظار الرد من منصة أور الإلكترونية.

شروط الحصول على تحديث البطاقة التموينية في العراق