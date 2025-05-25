نتائج تظلمات مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف الحكومية

نوفر إلي كل الباحثين اليوم والمتقدمين في مسابقة المعلمين رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف الحكومية حيث قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، ومن خلال تلك التقرير سوف نوفر كل ما يخص الاستعلام والرابط الرسمي والتفاصيل المعلن عنها رسميًا.
رابط نتائج تظلمات مسابقة 22 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد رياضيات، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:
- رابط الاستعلام الرسمي: https://jobs.caoa.gov.eg
- تم إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بتاريخ 7 مايو 2025
- فتح باب التظلمات في اليوم التالي لإعلان النتيجة واستمر لمدة أسبوعين كاملين
- الجهاز أطلق آلية جديدة تتيح فرصة إضافية للناجحين الذين لم يتم تعيينهم بسبب تجاوزهم العدد المطلوب في محافظاتهم
- يُمكن لهؤلاء المتقدمين الترشح لشغل الوظائف المتبقية في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب
- يمكن أيضاً لمن قدم تظلمًا ولم يتم قبول تظلمه أن يسجل رغباته لاختيار محافظة بديلة
- باب تسجيل الرغبات مفتوح حتى تاريخ 21 يونيو 2025
- التسجيل يتم حصريًا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ويجب اختيار المحافظة المتاحة بدقة
- تهدف هذه الخطوة إلى دعم الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين بالتربية والتعليم المصرية