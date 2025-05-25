نتائج تظلمات مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف الحكومية

نوفر إلي كل الباحثين اليوم والمتقدمين في مسابقة المعلمين رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف الحكومية حيث قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، ومن خلال تلك التقرير سوف نوفر كل ما يخص الاستعلام والرابط الرسمي والتفاصيل المعلن عنها رسميًا.

رابط نتائج تظلمات مسابقة 22 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد رياضيات، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: