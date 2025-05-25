عبر الموقع الرسمي استخراج أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي في الأردن لعام 2008 وخطوات الاستعلام الإلكتروني وأهم التعليمات للامتحان النهائي

في إطار سعيها لتيسير الخدمات التعليمية وتحديثها أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الحصول على أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة بما يشمل طلبة دورة عام 2008 عبر بوابة إلكترونية مخصصة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسهيل وصول الطلاب لمعلوماتهم الشخصية بطريقة سريعة وآمنة هذه المبادرة تعكس تطور الخدمات التعليمية في الأردن وحرص الجهات المعنية على دمج التكنولوجيا في العمليات التربوية بما يخدم الطالب ويوفر عليه الجهد والوقت في آن واحد

استخراج أرقام الجلوس لمرحلة التوجيهي

يمكن للطلاب الراغبين في استخراج رقم جلوسهم اتباع عدة خطوات كفلتها وزراة التربية والتعليم الأردنية وسنستعرضها فيما يلي:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

تحديد خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس.

ثم إدخال بياناتهم الأساسية بدقة.

وتشمل البيانات الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة ستظهر بطاقة رقم الجلوس التي تتضمن تفاصيل مهمة مثل اسم الطالب، رقم الجلوس، القاعة الامتحانية، ومكان تقديم الامتحان، إلى جانب قائمة المباحث التي سجّلها الطالب.

مدى أهمية استخدام هذه الخدمة في استخراج أرقام الجلوس