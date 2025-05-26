اشترك الآن واربح المليون ..ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من جميع أنحاء العالم مع مصطفي الآغا

أتاحت الجهات المختصة ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من داخل أي دولة عربية، وتتيح هذه المسابقة الفرصة لربح الجوائز الضخمة والتي توزع بشكل أسبوعي وشهري بينما يتم السحب على الجائزة الكبرى الــ 1,000,000 دولار سنوياً حيث يتم إجراء قرعة بين المتسابقين ويتم بثها بشكل مباشر على قناة MBC ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الآغا.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 الموسم الجديد

من الممكن أن تكون صاحب الحظ وتصبح مليونير في غمضة عين، حيث يتاح التواصل عبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 التي خصصتها الإدارة سابقاً، فمما لاشك فيه أن هذه المسابقة فرصة ذهبية لتحقيق الأحلام المستحيلة بدون أي مجهود، ولقد جاءت الأرقام على النحو التالي:

دولة الإمارات: 6070.

دولة الكويت: 4141.

دولة الأردن: 94099.

دولة لبنان: 0088.

دولة تونس: 85819.

دولة الجزائر: 650444.

دولة المغرب: 9669.

دولة فلسطين: 9700.

دولة سوريا: 1555.

دولة العراق: 2770.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٥

هناك عدة طرق يمكن من خلالها المشاركة مع مصطفى الآغا في مسابقة الحلم 2025، وفيما يلي إليك التفاصيل:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة الحلم. أو إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة حلم أو Dream عبر الرقم البلد المرادف لبلد المشترك.

الجدير بالذكر أن من الضروري الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة بشكل صحيح من أجل تعزيز فرص الفوز.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم الجديدة

وفقاً لما جاء نذكر لكم الشروط المطلوبة للاشتراك بمسابقة الحلم 2025: