جدول ترتيب الحذاء الذهبي 2025 .. من يستحق الفوز باللقب “كليان مبابي يتصدر الترتيب”

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول ترتيب الحذاء الذهبي 2025 وذلك بعد هدف مبابي وتفوقه في المباراة الاخيرة وذلك متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح حيث يأمل صلاح في تحقيق لقب الحذاء الذهبي وهو هداف الدوريات الخمس الكبرى في منافسة شرسة من النجم الفرنسي مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول ترتيب الحذاء الذهبي 2025 بعد هدف مبابي مع ريال مدريد في المباراة الاخيرة.

ترتيب الحذاء الذهبي 2025

يبحث الكثير من مشجعي ومتابعي كرة القدم الأوروبية عن ترتيب الحذاء الذهبي 2025 حيث تفوق كليان مبابي لاعب ريال مدريد على النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيل ثنائية يوم أمس السبت مع فريقه ريال مدريد متفوقًا على نظيره ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم حيث قفز امبابي على صدارة جدول ترتيب الحذاء الذهبي 2025 برصيد 31 هدف مقابل 62 نقطة وذلك بفارق ثلاثة أهداف عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حيث يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل 4 أهداف في المباراة القادمة مع فريقه ضمن مباريات الدوري الإنجليزي وذلك حتى يتمكن من تحقيق اللقب.

جدول ترتيب الحذاء الذهبي 2025

يحصل لاعبي الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى وهي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري الايطالي على نقطتين مقابل كل هدف بينما يحصد لاعبي الدوريات الأوروبية الآخر على نقطة ونصف فقط مقابل كل هدف وإليكم جدول ترتيب الحذاء الذهبي 2025.