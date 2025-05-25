بعد تطبيق الزياة 15% .. الاستعلام عن جدول المعاشات الجديد بالرقم القومي 2025

بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة المعاش هذا العام والتي أقرتها الحكومة المصرية بشكل رسمي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وقد تبدأ هذه الزيادة بنسبة تصل إلى 15٪ من شهر يوليو القادم من هذا العام الجاري.

الاستعلام عن جدول المعاشات الجديد

يمكن الاستعلام عن جدول المعاشات الجديد بشكل إلكتروني وقيمة المعاش وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار كلمة صاحب المعاش من الخيارات المتاحة ثم كلمة الخدمات الإلكترونية.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم بشكل صحيح

النقر على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة البيانات المالية التي تخص المعاش.

جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة

جاءت الزيادة الجديدة وفقا لشرائح محددة تضمن رفع القيمة الإجمالية بما يتناسب مع مختلف المستويات وهي كالآتي