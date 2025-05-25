خطوات الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025 ومواعيد الامتحانات النهائية للنظام الجديد

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
خطوات الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2025 ومواعيد الامتحانات النهائية للنظام الجديد

يعتبر من أهم الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها هو رقم جلوس الثانوية العامة حيث يريد العديد من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية التعرف على رقم الجلوس من أجل أداء الاختبارات النهائية في الثانوية العامة ويرغب العديد من أولياء الأمور والطلاب التعرف على رقم الجلوس وموعد الاختبارات من أجل الاستعداد الجيد للامتحانات لأنها تحدد مصير الطلاب في دخول المعاهد والجامعات لذلك سوف نوضح لكم موعد تسليم رقم جلوس الثانوية العامة في مصر.

رقم جلوس الثانوية العامة

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام 2025 سوف يتم اعتمادها خلال الأيام المقبلة حيث يمكن للطلاب والطالبات الحصول على أرقام جلوسهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة عن طريق الإنترنت كما سوف توزع النسخ الورقية في المدارس على مستوى جميع المحافظات كما يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوسهم عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في مصر يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025 كما يلي الشعبة العلمية علوم كما يلي:

  • 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية
  • 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية
  • 22 يونيو: اللغة العربية
  • 26 يونيو: الفيزياء
  • 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى
  • 3 يوليو: الكيمياء
  • 10 يوليو: الأحياء
  • كما جدول الشعبة العلمية رياضيات
  • 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية
  • 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية
  • 22 يونيو: اللغة العربية
  • 26 يونيو: الفيزياء
  • 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى
  • 3 يوليو: الكيمياء
  • 6 يوليو: الرياضيات البحتة
  • 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية
  • أما الشعبة الأدبية
  • 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية
  • 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية
  • 22 يونيو: اللغة العربية
  • 26 يونيو: التاريخ
  • 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى
  • 3 يوليو: الجغرافيا
  • 10 يوليو: الإحصاء
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فريق عمل البديل

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