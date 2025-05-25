موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة والتشكيلة المتوقعة للفريقين والقنوات الناقلة للمباراة

مجرد ساعات قليلة تفصلنا على موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة لذا يريد عشاق فريق برشلونة الإسباني التعرف على موعد بداية مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الجولة 38 من الدوري الإسباني كما يريدوا متابعة اللقاء لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة لتلك المباراة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

تعتبر موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة من التساؤلات التي يريد الكثير التعرف عليها حيث اليوم الأحد 25 مايو 2025 سوف يكون بداية مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو وقد حسم برشلونة الفوز في بطولة الدوري الاسباني لذا سوف نذكر لكم القنوات الفضائية الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة حيث الناقل الحصري للمباراة الختماية هي قناة beIN Sports HD 1 كما شبكة قنوات بي إن سبورت beIN Sports هي الناقل الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن يجب الاشتراك ثم تنزيل القناة الفضائية لمشاهدة المباريات الختامية في الدوري الاسباني.

التشكيلة المتوقعة لفريق أتلتيك بيلباو

حارس المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: دي ماركوس و ييراي ألفاريز و إينيغو مارتينيز و يوري بيرتشيتشي

خط الوسط: رويز دي غالاريتا و أويهان سانسيت و أوناي غوميز

خط الهجوم: نيكو ويليامز و غوروزيتا و أليكس بيرينغير

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة