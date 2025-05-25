موعد استطلاع رؤية هلال ذي الحجة 1446 وتاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

هلال ذي الحجة 1446 من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي ولكن يحتاج معرفة هلال ذي الحجة 1446 إلى الرؤية من دار الإفتاء ويرغبون التعرف على هلال ذي الحجة 1446 من أجل أعمال كثيرة منها صيام يوم عرفة لما له من مغفرة الذنوب لسنة ماضية وسنة مستقبلية كما يريدون التعرف على موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام من أجل معرفة موعد الإجازة في تلك الفترة.

هلال ذي الحجة 1446

يعتبر هلال ذي الحجة 1446 من الأمور الهامة لعدد كبير من المسلمين والمسلمات في الدول العربية والإسلامية لذلك سوف نوضح لكم موعد رؤية هلال ذي الحجة 1446 حيث موعد رؤية الهلال لشهر ذي الحجة 1446 كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

بحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 هو يوم تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ حيث يولد الهلال في الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

كما من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو بداية شهر ذي الحجة ويبدأ معه العد التنازلي للعشر الأوائل من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك 1446

في بداية الأمر من يتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025 كما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025 لكن ذلك على الحسابات الفلكية وقد تختلف بعض الشيء حسب رؤية الهلال الشرعية في بعض الدول العربية ولكن من المتوقع أن يكون العيد الاضحى من يوم الجمعة لمدة أربعة أيام متتالية.