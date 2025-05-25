المملكة المغربية تكشف عن مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025 “هنـــــا” .. التفاصيل كاملة

مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025 في المغرب من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث يرغب العديد الاستعداد للامتحانات النهائية المقبلة لذلك سوف نوضح لكم موعد الامتحانات حيث لقد وضحت وزارة التعليم في دولة المغرب توقيت الامتحانات الاشهادية لهذا في خطة زمنية محددة لذلك سوف نوضح لكم الموعد النهائي للامتحانات في المغرب.

مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025

هناك مجموعة من التساؤلات حول مواعيد الامتحانات الإشهادية 2025 في المغرب حيث التعليم الابتدائي سوف يكون الامتحان الموحد الإقليمي في 23 و24 يونيو 2025 كما نهاية الدراسة 28 يونيو 2025 كما باقي الامتحانات كما يلي:

التعليم الثانوي الإعدادي الامتحان الموحد الجهوي في 17 و18 يونيو 2025 مع نهاية الدراسة 28 يونيو 2025

أما التعليم الثانوي التأهيلي السنة الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد حيث الدورة العادية 26 و27 مايو 2025

الامتحان الجهوي الموحد الدورة الاستدراكية في 30 يونيو و1 يوليو 2025 كما نهاية الدراسة في 28 يونيو 2025

كذلك لقد وضح المجالس التعليمية والتوجيه في 3 و4 يوليوز 2025 كما وضح بأن إعلان النتائج في 10 يوليو 2025

أما السنة الثانية بكالوريا تم عمل المراقبة المستمرة في 24 مايو 2025

موعد الامتحان الوطني الموحد في المغرب