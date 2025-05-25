المملكة المغربية تكشف عن مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025 “هنـــــا” .. التفاصيل كاملة

مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025 في المغرب من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث يرغب العديد الاستعداد للامتحانات النهائية المقبلة لذلك سوف نوضح لكم موعد الامتحانات حيث لقد وضحت وزارة التعليم في دولة المغرب توقيت الامتحانات الاشهادية لهذا في خطة زمنية محددة لذلك سوف نوضح لكم الموعد النهائي للامتحانات في المغرب.
مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025
هناك مجموعة من التساؤلات حول مواعيد الامتحانات الإشهادية 2025 في المغرب حيث التعليم الابتدائي سوف يكون الامتحان الموحد الإقليمي في 23 و24 يونيو 2025 كما نهاية الدراسة 28 يونيو 2025 كما باقي الامتحانات كما يلي:
- التعليم الثانوي الإعدادي الامتحان الموحد الجهوي في 17 و18 يونيو 2025 مع نهاية الدراسة 28 يونيو 2025
- أما التعليم الثانوي التأهيلي السنة الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد حيث الدورة العادية 26 و27 مايو 2025
- الامتحان الجهوي الموحد الدورة الاستدراكية في 30 يونيو و1 يوليو 2025 كما نهاية الدراسة في 28 يونيو 2025
- كذلك لقد وضح المجالس التعليمية والتوجيه في 3 و4 يوليوز 2025 كما وضح بأن إعلان النتائج في 10 يوليو 2025
- أما السنة الثانية بكالوريا تم عمل المراقبة المستمرة في 24 مايو 2025
موعد الامتحان الوطني الموحد في المغرب
- كذلك الامتحان الوطني الموحد أي الدورة العادية في 29 و30 و31 مايو و2 يونيو 2025
- أما للعلم الامتحان الوطني الموحد أي الدورة الاستدراكية 3 و4 و5 و7 يوليو 2025
- كما للعلم وضحت الوزارة بأن المداولات أي الدورة العادية في يوم 12 يونيو 2025
- لا بد من الالتزام بجميع مواعيد الامتحانات الاشهادية 2025 في دولة المغرب طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الوزارة حيث المداولات الدورة الاستدراكية في 11 يوليو 2025 كما إعلان النتائج الدورة العادية في 14 يونيو 2025
- كما وضحت الوزارة بأن إعلان النتائج الدورة الاستدراكية في 12 يوليو 2025