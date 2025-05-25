القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز والتشكيل المتوقع

مباراة ليفربول اليوم من المباريات الهامة التي سوف يحتفل فيها الفريق على الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز للمرة 20 لذا يرغب جميع متابعي الدوري التعرف على موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس حيث يطمح فريق ليفربول الفوز على فريق كريستال بالاس حيث سوف تكون المباراة في أرض ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

يعتبر موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس من المباريات الحماسية للفريقين ذلك في الأحد 25 مايو 2025 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب آنفيلد الذي يعتبر معقل نادي ليفربول ومن التوقعات حضور جماهيري لفريق ليفربول في ذلك اللقاء المنتظر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تعتبر من القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس هي شبكة قنوات بي إن سبورت beIN Sports وهي الناقل الحصري كما سوف تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 كما معلق المباراة عامر الخوذيري لذا سوف نخبركم بتشكيلة المباراة التي سوف تكون بين فريق ليفربول وكريستال بالاس.

التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول

إليك التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز كما يلي: