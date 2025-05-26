“غير مستقبلك بمكالمة” مسابقة الحلم 2025 وأرقام الاشتراك من جميع الدول

تعد مسابقة الحلم 2025 فرصة ذهبية للراغبين في الفوز بالمليون دولار، فلقد حققت هذه المسابقة أحلام كثيرة للرابحين من مختلف البلدان العربية فمما لاشك فيه أنها واحدة من أهم وأشهر مسابقات الحظ واليانصيب التي تعرض على شبكة قنوات MBC، حيث يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى من خلال بث مباشر بنهاية كل عام، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى يوم 31 ديسمبر 2025.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يتاح الآن التسجيل في مسابقة الحلم 2025 من أي دولة عربية عبر إحدى الأرقام المخصصة لذلك من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream على الرقم المرادف لبلد المشترك، حيث خصصت الإدارة مجموعة من الخطوط الهاتفية من أجل إتاحة الفرصة للجميع، وفيما يلي إليك هذه الأرقام:

الاشتراك من دولة الإمارات عبر الرقم: 6070.

الاشتراك من دولة الكويت عبر الرقم: 4141.

الاشتراك من دولة الأردن عبر الرقم: 94099.

الاشتراك من دولة لبنان عبر الرقم: 0088.

الاشتراك من دولة تونس عبر الرقم: 85819.

الاشتراك من دولة الجزائر عبر الرقم: 650444.

الاشتراك من دولة المغرب عبر الرقم: 9669.

الاشتراك من دولة فلسطين عبر الرقم: 9700.

الاشتراك من دولة سوريا عبر الرقم: 1555.

الاشتراك من دولة العراق عبر الرقم: 2770.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تحقيقاً للعدالة ولضمان إتاحة الفرصة لجميع المشتركين تم وضع مجموعة من الشروط من أجل السماح للراغبين في الاشتراك بمسابقة الحلم 2025 من أي دولة عربية، وهذه الشروط جاءت كالتالي: