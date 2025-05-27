أي بنك افضل وأعلى عائد شهري؟.. شهادات الادخار الجديدة بعائد شهري ضخم 2025

شهادات الادخار الجديدة من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها حيث يرغب العديد من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية التعرف على تفاصيل شهادات الادخار الجديدة حيث بعد إلغاء الشهادات البنكية السنوية التي ذات العائد الثابت بنسبة 27% بفوائد سنوية كذلك ذات العائد الثابت بنسبة 23.5% بفوائد شهرية لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار الشهادات الأدخار في البنك الأهلي أو بنك مصر.

شهادات الادخار الجديدة

تعتبر شهادات الادخار الجديدة من الأمور التي تزايد البحث عنها حيث يرغب العديد التعرف على الشهادات البنكية المتاحة في البنوك حيث هناك شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري كما يلي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد متغير ذات العائد السنوي 25.25% بعد التخفيض من 27.5%

مدة الشهادة 3 سنوات كما صرف العائد ربع سنوي

الحد الأدنى للاشتراك 1000 جنيه مع إمكانية استرداد المبلغ بعد 6 أشهر مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الشهادة

الشهادة البلاتينية بعائد شهري حيث العائد في السنة الأولى 24% أما العائد في السنة الثانية 20% كذلك العائد في السنة الثالثة 16%

كذلك مدة الشهادة 3 سنوات وصرف العائد شهري كما الحد الأدنى للاشتراك 1000 جنيه مع إمكانية استرداد المبلغ بعد 6 أشهر

شهادات الادخار في بنك مصر