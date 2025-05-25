“استعلم عبر منصة مظلتي” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة العمل والشئون الاجتماعية ظهور اسماء المستحقين والمشمولين لدعم الرعاية الفترة الأخيرة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج الحكومية المقدمة للفئات ذات الدخل المنخفض ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

أوضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال الدخول على منصة مظلتي ثم اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

الدخول على رابط منصة مظلتي.

عليك الآن تسجيل الدخول بحسابك على الموقع.

ثم يتم كتابة الرقم الوطني ورقم الهاتف.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة واختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم الآن بتحديد رقم الوجبة، وإدخال أي معلومات مطلوبة بشكل صحيح.

أخيرا يتم الضغط على زر بحث، وانتظر لتظهر امامك كافة التفاصيل الخاصة بالدعم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2025

حددت وزارة العمل العراقية شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 في العراق والتي جاء أبرزها ما يلي: