“احصل على الدعم بسهولة” خطوات التسجيل في برنامج سكني 1446 بالسعودية وشروط الاستحقاق

يهتم المواطنين السعوديين بالتعرف على خطوات التسجيل في برنامج سكني 1446 والشروط اللازمة لاستحقاق الدعم، حيث يعتبر دعم سكني من أهم المبادرات التي طرحتها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر من الدخل المنخفض والأكثر احتياجا وذلك لانها توفر لهم سكن مناسب سواء عن طريق شرائه أو تأجيره أو يمكنهم الحصول على أرض سكنية من أجل بناء منزل خاص بهم.

التسجيل في برنامج سكني 1446

أشارت وزارة الإسكان في المملكة السعودية أنه يمكن للمواطنين التسجيل في برنامج سكني لهذا العام عبر اتباع بعض من الخطوات الإلكترونية التي تمثلت كالآتي:

قم بالدخول على منصة سكني.

من ثم قم بالنقر على زر إنشاء حساب جديد.

كتابة كل من الاسم وكلمة المرور، ثم انقر على متابعة.

الضغط على القائمة الرئيسية، واختيار الدعم السكني.

النقر على نموذج الطلب، ثم إدخال البيانات الشخصية اللازمة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها في النموذج.

بعد ذلك يتم إرفاق المستندات، والموافقة على الضوابط المحددة.

أخيرا قم بالضغط على إرسال الطلب وستقوم الجهات المختصة بمراجعته.

شروط استحقاق الدعم السكني 1446 في السعودية

توجد بعض من الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في الأسر لاستحقاق الدعم السكني وتمثلت أبرزها كما يلي: