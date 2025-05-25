رسميا الان.. تحديد موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بجميع المحافظات وطريقة استخراج النتيجة

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 وذلك تزامنا مع الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة القليلة الماضية، حيث طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة إلكترونية للجميع ليتمكنوا من الاستعلام على نتائج الصف السادس الابتدائي لهذا العام الدراسي الدور الأول ويكون ذلك من خلال التوجه إلى موقع الوزارة الرسمي أو عبر الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني والتعرف على النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

كشفت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 من خلال الدخول على رابط موقع نتائجنا الإلكتروني، ثم يتم اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت عبر النقاط الآتية:

أولا: الدخول على رابط موقع نتائجنا.

ثانيا: يتم تحديد المرحلة وهي الابتدائية.

ثالثا: قم باختيار الصف الدراسي وهو السادس.

رابعا: من ثم يتم اختيار السنة الدراسية 2025.

خامسا: ادخال رقم الجلوس للطالب والاسم بكل دقة.

سادسا: يتم الضغط على خانة بحث، وانتظر ثواني قليلة.

أخيرا: ستظهر أمامك على الشاشة النتيجة بالتفصيل، ويمكنكم طباعتها للاحتفاظ بها.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 العراق

في نفس السياق، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي لهذا العام الدراسي الحالي 2025 الدور الأول، وجاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من اختبارات الترم الثاني الفترة السابقة ومنذ ذلك الوقت يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ميعاد الإعلان عن النتيجة والتي من المتوقع بأن تكون الأيام القليلة المقبلة أي خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.