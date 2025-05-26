قدامك كام يوم؟ .. عيد الاضحى المبارك في مصر امتى ومدة الإجازة قد ايه!

عيد الاضحى المبارك من الأعياد التي ينتظرها المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم ويرغب الكثير التعرف على موعد عيد الاضحى المبارك من أجل صيام يوم عرفة لما له من ثواب عظيم حيث يغفر الذنوب لسنة ماضية وسنة مستقبلية كما يريدون التعرف على موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام لكي يقضوا فترة من الراحة كما يرغب البعض التضحية لذا يريدوا معرفة موعد العيد لذا سوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل في مقال اليوم.

عيد الاضحى المبارك

في بداية الأمر يريد الكثير من المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية التعرف على موعد عيد الاضحى المبارك لهذا العام 1446ه‍ حيث يرغب الكثير التعرف على موعد التضحية لما لها من ثواب عظيم عند الله كما هناك من يرد صيام العشرة الأوائل في ذي الحجة وصيام يوم عرفة حيث سوف نوضح لكم موعد يوم عرفة وعيد الأضحى لعام 1446هـ.

موعد يوم عرفة 1446

بحسب الحسابات الفلكية يتوقع أن يكون يوم عرفة لعام 1446 هـ موافق ليوم الخميس 5 من شهر يونيو 2025 في حين يتوقع أن يكون عيد الأضحى المبارك في يوم الجمعة 6 من شهر يونيو 2025 وهو الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة مع التنويه بأن هذه التواريخ تعتمد على الحسابات الفلكية، وقد تتغير وفقًا للرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك

يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك حيث من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 في جمهورية مصر العربية في يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وهو يوم وقفة عرفات وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025 لتصل مدة الإجازة إلى خمسة أيام