بـ 25.000 دينار.. الحكومة العراقية تصدر بيان هام بشأن البطاقة الوطنية

أصدرت الحكومة العراقية متمثلة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الخاضعة لوزارة الداخلية، بسداد مبلغ قيمته 25 ألف دينار عراقي من أجل الحصول على البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى حجزها إلكترونيًا، مؤكدة أن قيمة الحج تُستثنى جميع المستفيدين م شرط الحجز الذي يضمن الحصول أو استخراج البطاقة الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل فردًا بعينة بل تضمن جميع أفراد الأسرة دون عددهم.

الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

وأكدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، أن الفئات المستثناة من قيمة الدفع لمن يتجاوز الـ 65 عامًا، وكذلك الحالات الإنسانية وعوائل الشهداء، وجرحى القوات الأمنية، ناهيك عن الحالات الطارئة، بالإضافة إلى حالات الولادة وغيرهم مما لديهم بيانات صادرة من قبل المؤسسات والجهات الصحفية في مختلف أنحاء الدولة العراقية، تسهيلاً عليهم في الحصول على البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى زيارة أو حجز المستفيد.

إجراءات البطاقة الوطنية

وأضافت المديرية، أن الإجراء الصادر حول البطاقة الوطنية، يكون ضمن الأمور التنظيمية، كونه اختياري بما لا يُلزم كافة العراقيين، مشيرة إلى أن الحجز يظل مجاني ضمن المواعيد الرسمية المعينة لجميع المواطنون، لكن في غير المواعيد المُحددة والمقرة من قبل المديرية تُطبق غرامة مالية أو رسوم إضافية حتى تتمكن عملية الحجز بنجاح.

خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

أما عن الخطوات المعنية بحجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، بناءً على ما يلي:-