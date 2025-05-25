تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات وعرب سات وفرح قلب طفلك بأغاني جديدة للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة من الأغاني التربوية التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس الأطفال الصغيرة مما جعل القناة الفضائية قد نالت اهتمام الأمهات التي تسعى لإسعاد أطفالها من خلال تقدم أغاني شيقة وممتعة لهم كما القناة الفضائية مجانية ومتوفرة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لذا سوف نخبركم بتفاصيل التردد لمتابعة أجمل البرامج الغنائية التي توفرها القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي تقدم أغاني دينية للطفل حيث تعلم الأطفال الصغار الدين الإسلامي والأخلاق كما تقدم أغاني مسلية وممتعة جداً للأطفال ولها شهرة واسعة في الدول العربية لذلك إليك تفاصيل التردد على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات

القناة الفضائية: مجانية

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القناة: مجانية

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على الرسيفر