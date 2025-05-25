الثواب على الابواب .. ما هو فضل العشر من ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفة!

فضل العشر من ذي الحجة من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها حيث يرغب الكثير من المسلمين والمسلمات صيام 9 أيام الأولى في ذي الحجة لما لها من فضل عظيم في الإسلام حيث يوم عرفة يغفر الذنوب لسنة ماضية وسنة مستقبلية لذلك يريد الكثير من المسلمين صيام ذلك اليوم لذا سوف نوضح لكم فضل تلك الأيام المقبلة كما سوف نوضح لكم موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446

فضل العشر من ذي الحجة

لقد تزايد البحث عن فضل العشر من ذي الحجة حيث العشر الأوائل من ذي الحجة هي من أعظم الأيام في السنة وقد ورد في فضلها أحاديث وآيات كثيرة منها:

لقد قسم الله بها في القرآن قال تعالى والفجر وليال عشر في سورة الفجر حيث للعلم المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة.

تعتبر أفضل الأيام عند الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر كما قالوا المسلمين في الحديث ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشي.

كما في هذه الأيام تجتمع أمهات العبادات الصلاة مع الصيام مع الصدقة والحج وهذا لا يكون في غيرها.

يستحب الله فيها الصيام وخاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

موعد عيد الأضحى المبارك 1446هـ