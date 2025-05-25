تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

نال مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس عدد كبير من المتابعين له في الدول العربية وتركيا حيث يحكي المسلسل التركي التاريخي على قصه حياة القائد عثمان بن أرطغول وقد أعجب الكثير من المشاهدين وأصبح من المسلسلات المفضلة لهم كما هناك الكثير من القنوات الفضائية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومن أهمها قناة الفجر الجزائرية لذلك سوف نخبركم بتفاصيل التردد لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان.

أجدد تردد لقناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية من القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس حيث عندما نال المسلسل أعجاب المشاهد العربي بالكامل أصبحت قناة الفجر الجزائرية لها شهرة واسعة في الدول العربية لأنها تعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم باللغة العربية لذا سوف نخبر الجميع بتفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك