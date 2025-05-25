جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد والقديم

لم يتبق سوى أيام قليلة على انطلاق امتحانات الثانوية العامة، فيما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد مواعيد الامتحانات التي تضمن كافة المواد الدراسية، مؤكدة أن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية سيبدأ من يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو وحتى يوم 10 يوليو 2025، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بجدول الامتحانات المُحدد، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هو جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد؟

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة التي يتضمن كافة المواد الدراسية، بناءً على ما يأتي:-

يوم الأحد الموافق 15 يونيو مادة التربية الدينية والوطنية.

مادة اللغة الأجنبية توافق يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

يوم الأحد الموافق 22 من شهر يونيو مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 26 من شهر يونيو 2025 مادتي الفيزياء والتاريخ.

بالإضافة إلى مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو 2025.

حتى أن الخميس 3 يوليو 2025 مادتي الكيمياء والجغرافيا.

مادة الرياضيات توافق يوم الأحد 6 من شهر يوليو 2025.

الخميس 10 يوليو 2025 مادتي الرياضيات التطبيقية والإحصاء.

مواعيد امتحانات الثانوية النظام القديم

أما عن المواعيد الخاص بامتحانات الثانوية العامة النظام القديم، فجاءت على النحو الأتي:-