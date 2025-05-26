بكل سهولـة :: رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس توجيهي 2008 من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

بالتزامن مع اقتراب موعد حلول امتحانات الثانوية العامة ازداد البحث حول موعد إتاحة ارقام الجلوس توجيهي 2008 بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيامها بإتاحة خدمة الاستعلام عن الرقم التسلسلي من خلال الموقع الرسمي ويأتي ذلك ضمن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة للطلبة من أجل استعدادهم للامتحانات النهائية.

رابط ارقام الجلوس توجيهي 2008

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالأردن رابط ارقام الجلوس توجيهي 2008 خلال الفترة الماضية فمن خلاله يستطيع الطالب معرفة مكان لجنته وموقعها مما يساهم في عملية التنظيم كما يساعد الطلبة في استخراج نتائجهم لاحقاً، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول بشكل صحيح.

اختيار خانة أرقام الجلوس أو بيانات الطالب.

كتابة الرقم القومي الوطني وتاريخ الميلاد.

الضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر على الشاشة جميع التفاصيل المتعلقة بالطالب بالكامل على الشاشة.

موعد امتحانات الثانوية العامة التوجيهية في الأردن 2025

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية باعتماد موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة التوجيهي للعام الدراسي 2024/2025 خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، كما كشفت عن تفاصيل جدول الامتحانات ومن المقرر أن تكون فترتين من أجل راحة الطلاب حيث تبدأ الفترة الأولي عند تمام الساعة 10:00 صباحاً في حين تبدأ الفترة الثانية في الساعة 1:00 ظهراً، وناشدت الوزارة الطلاب بضرورة استخراج أرقام الجلوس مبكراً لتجنب أي مفاجآت.