عبر منصة أور الإلكترونية.. خطوات وشروط القبول للحصول على الحصة التموينية الكاملة

في ظل التوجه الحكومي المتزايد نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين أطلقت الحكومة العراقية خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين من إضافة الأطفال المواليد إلى البطاقة التموينية دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الرسمية هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتحديث نظام البطاقة التموينية وضمان شمول كافة أفراد الأسرة بالدعم الغذائي فبالتالي فإن استخدام منصة أور لإضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بتسهيل الوصول إلى الحقوق الأساسية للمواطنين عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

الخطوات اللازمة لادخال بيانات الاطفال لتجديد البطاقة

تتيح الخدمة للمواطنين إدخال بيانات الأطفال الجدد إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة عبر منصة “أور”، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة ارو.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.

بعد ذلك يقوم المواطن باختيار خدمة تحديث معلومات البطاقة التموينية.

ومن ثم تحديد خيار إضافة فرد جديد.

تقوم بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني، وصلة القرابة.

الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحديث

تشترط المنصة إرفاق المستندات الضرورية التي تثبت وجود الطفل مثل:

شهادة الميلاد وهوية الأحوال المدنية.

مع ضرورة أن تكون الملفات بصيغ رقمية مقبولة مثل PDF أو صورة.

بعد الانتهاء من رفع الوثائق والتأكد من دقة المعلومات المدخلة يتم إرسال الطلب إلكترونيًا ليخضع للمراجعة من الجهات المعنية

يتم إشعار المتقدم عند الموافقة أو الحاجة إلى التحديث.

الشروط الواجب توافرها لتحديث بيانات الأطفال

لكي يتم قبول الإضافة يجب أن يستوفي الطلب عددًا من الشروط الأساسية ومنها

أن يكون كل من الطفل وولي الأمر من العراقيين.

ألا يكون الطفل مسجلاً في بطاقة أخرى.

بالإضافة إلى تطابق البيانات المقدمة مع السجلات الرسمية.

تعد هذه الخطوة ذات أهمية بالغة للأسر العراقية إذ تتيح شمول الطفل ضمن الحصة التموينية مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كما تساعد المنصة الرقمية في تقليل التكدس في الدوائر الحكومية وتخفيف الضغط عن الموظفين مما يجعل العملية أكثر مرونة وسرعة.