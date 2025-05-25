“استخرج فورا” ارقام جلوس توجيهي 2008 لجميع الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

طرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط ارقام جلوس توجيهي 2008 تزامنا مع قرب حلول موعد امتحانات الثانوية العامة في الأردن، يأتي ذلك في إطار التسهيل على جميع الطلاب بتلك المرحلة الدراسية للتعرف على أرقام الجلوس الخاصة بهم إلكترونيا بأي وقت ومكان وذلك لمعرفة أماكن اللجان الخاصة بأداء الاختبارات، علما بأن الرابط قد تم تفعيله بدء من يوم 9 مايو الحالي ويكن لكافة الطلاب والطالبات استخراج رقم جلوسهم بكل سهولة.

رابط ارقام الجلوس توجيهي 2008

أطلقت وزارة التعليم في الأردن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب توجيهي 2007-2008 خلال الفترة الأخيرة، ليتمكن الطلاب من التعرف على مكان اللجنة وتمثل ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو الآتي:

الدخول إلى رابط الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم الاردنية.

من ثم يتم تسجيل الدخول بالحساب المسجل على الموقع.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الطالب الوطني بشكل دقيق.

إدخال تاريخ الميلاد، واختيار خانة بيانات الطالب أو أرقام الجلوس.

الضغط على زر عرض، وانتظر ثواني لتظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة التوجيهية 2025 الأردن

في سياق متصل، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن، بأن موعد امتحانات الثانوية العامة التوجيهية تكون بدء من يوم 19 يونيو المقبل لعام 2025 وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل لعام 2025، وكشفت الوزارة بأن الامتحانات ستكون على مدار فترتين لحصول الطلاب على راحة، وتبدأ الاولى من الساعة العاشرة صباحا وتبدأ الثانية من الساعة الواحدة ظهرا خلال فترة عقد الاختبارات المحددة رسميا.