هناااا.. رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 moe.gov.eg

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية جهودها بتسهيلات عملية استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع لها، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقوم بتطبيق الوسائل الحديثة التي من شأنها أن تسهل عملية التعليم، والجدير بالذكر أن هذه الأرقام تعد ضمن الأمور الهامة التي من خلالها يتعرف الطالب على مكان لجنته وموقعه الامتحاني.

استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع الوزارة الرسمي لابد من تفعيل البريد الإلكتروني الموحد أولاً، ومن خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن من استخراج رقم الجلوس بكل سهولة:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

تسجيل الدخول عبر استخدام البريد الالكتروني المدرسي الموحد وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن أرقام الجلوس أو بيانات الطالب.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح والتي أبرزها الرقم القومي.

الضغط على خانة عرض البيانات وسوف يظهر فوراً رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية بالتفصيل.

موعد إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

من المقرر أن يتم الإعلان عن أرقام الجلوس إلكترونياً خلال الأسبوع الجاري والأخير من شهر مايو 2025، حيث ستقوم الوزارة بتسليم بطاقات أرقام الجلوس لجميع المديريات التعليمية وذلك تمهيداً منها لتوزيعها على الطلبة من خلال المدارس، وعلى صعيد آخر فإنه من المحدد أن تنطلق أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية في يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 وعلى أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.