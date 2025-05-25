اعرف الآن موعد صرف دعم سكني 1446.. التفاصيل الكاملة لمستحقي الدعم في السعودية

تُعد مبادرة الدعم السكني إحدى أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعزيز تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة وتوفير استقرار معيشي يعكس أهداف رؤية المملكة 2030 ويُمنح هذا الدعم المالي للأسر المستحقة وفقًا لمعايير محددة تضمن تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل فعّال فمن خلال هذه الجهود تسعى المملكة إلى توفير حلول سكنية مستدامة تحقق الأمان المعيشي وتحفز المواطنين على الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا

الاستعلام عن صرف الدعم وأهم الشروط الواجب توافرها

للراغبين في معرفة حالة أهليتهم أو تفاصيل صرف الدعم يمكنهم اتباع الخطوات التالية

زيارة منصة “سكني” الإلكترونية والتي تتيح للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام بياناته.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية

استعراض تفاصيل الدعم بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

من المهم أيضًا أن تتوافر الشروط الأساسية للتسجيل في البرنامجوالتي تتضمن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في المملكة.

وألا يكون قد امتلك مسكنًا خلال السنوات الخمس الماضية.

بالإضافة إلى أن يكون عمره 25 عامًا على الأقل ويعول أسرة.

الموعد المحدد لصرف الدعم

عادةً ما يتم صرف الدعم السكني بشكل شهري في تاريخ ثابت وهو اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي ومع ذلك قد يتم تقديم أو تأخير الموعد في حال تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية حيث تحرص الجهات المختصة على إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين دون تأخير يضر بالتزاماتهم المالية.

أما بخصوص قيمة الدعم فهي تختلف من مستفيد لآخر بناءً على مجموعة من العوامل أبرزها دخل الأسرة الشهري وعدد أفرادها. ويتراوح الدعم عادةً من مئات الريالات شهريًا إلى مبالغ أكبر يمكن أن تصل إلى 150,000 ريال سعودي كدعم غير مسترد كما يحصل بعض منسوبي الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع على منح إضافية قد تصل إلى 160,000 ريال وفق شروط معينة.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني

وقد تم تصنيف المستفيدين إلى شرائح متعددة بحسب الرواتب تبدأ من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 3,000 ريال والذين يحصلون على دعم مرتفع نسبيًا وتتناقص قيمة الدعم تدريجيًا مع ارتفاع الدخل حتى تصل إلى حدها الأدنى لمن تتجاوز رواتبهم 10,000 ريال شهريًا.