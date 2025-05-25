كل الكشوفات… أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق عبر “منصة مظلتي ” بجميع المحافظات

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة والأخيرة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات الشعب العراقي وتعمل جاهدة على مساعدة الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود خاصة بعد أزمة غلاء الأسعار والمعاناة التي أصبح يعاني منها المواطن الفقير ومن هنا قامت الجهة المختصة بوضع مجموعة من الشروط وفقاً لها يتم منح المتقدم الدعم أم لا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

كشفت الجهات المعنية عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الدفعة الأخيرة عبر موقعها الخاص بها، حيث اعتمدت الحكومة الميزانية بشكل رسمي خلال الأيام الماضية وجاري العمل حالياً على صرفها، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية:

الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول ومن ثم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تحديد الولاية التي ينتمي المستعلم لها.

ادخال البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة بحث ثم الانتظار حتى ظهورها على الشاشة متضمنة جميع التفاصيل.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2025

مما لا شك فيه أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل جاهدة على وصول الدعم إلى مستحقيه ومن هذا المنطلق قامت بوضع مجموعة من الشروط جاءت على النحو التالي: