خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 المحافظات كاملة

مازالت عمليات البحث في حالة تزايد كبيرة حول نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، نظرًا لأنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أنها تُحدد مسيرة الطالب للدخول إلى مرحلة دراسية جديدة، وبناءً عليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

مع إمكانية القيام باختيار مرحلة السادس الابتدائي.

تحديد الدور الأول والمحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

فيما ستتأهل من إدخال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي.

موعد عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وتنتهي امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر مايو 2025 بمادة اللغة التركمانية، ناهيك عن أن ذلك يتضمن عدة مراحل تتمثل في تصحيح أوراق امتحانات الصفوف الابتدائية في جميع مدارس العراق، بالإضافة إلى رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح يتضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقون في هذه المرحلة، ولذا فمن المتوقع بأن يتم صدورها في غضون الفترة القادمة.