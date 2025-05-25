فعّل حسابك وانت مكانك.. bankofkhartoum.com رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك

أطلقت الجهات المختصة رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من أجل التسهيل عليهم، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات المصرفية التي عززت الشمول المالي، ولقد تم تدشينها في شهر مارس 2024 الماضي لأول مرة ولكن بسبب الظروف العصيبة التي واجهتها الدولة نتيجة سوء الأحوال بين الشعب تم إغلاقها وعندما عاد الاستقرار مرة أخرى تم عودتها من جديد.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يعد رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 إحدى أهم الروابط الإلكترونية التي تبحث عنها الجاليات السودانية خلال هذا الوقت فمن خلاله يتمكن المغترب من إنشاء حساب مصرفي بكل سهولة وأمان مع ضمان خصوصية تامة للمعلومات الشخصية، ولقد تتمثل خطوات إنشاء الحساب في النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي التابع لبنك الخرطوم الوطني.

إنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد نوع الحساب جاري أم توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات والبيانات المدخلة ثم الموافقة على الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خيار تسجيل.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين

توجد بعض الشروط الهامة التي لابد من توافرها بالعميل في حال رغبته بفتح حساب إلكتروني، وهي كالتالي: