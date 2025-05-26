افتح حسابك Online “.. التسجيل في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum.com في دقيقة

أتاحت الجهات المعنية خدمة التسجيل في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بدون الحاجة إلى زيارة الفرع نهائياً، وأصبح بإمكان المغتربين القيام بعمليات التواصل مع أقرانهم بكل سهولة ويسر، حيث تتيح هذه الخدمة للجاليات السودانية استخدام الخدمات المصرفية بكل أمان عبر الإنترنت وتعد هذه الخدمة واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي نالت إعجاب العملاء.

التسجيل في بنك الخرطوم أونلاين 2025

يتاح الآن التسجيل في بنك الخرطوم أونلاين 2025 من خلال ضغطة زر عبر الموقع الرسمي التابع للمصرف السوداني، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إنشاء حساب بنكي بمختلف أنواعه بدون عناء ومشقة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالي:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات والمستندات كاملة على الموقع بصيغة pdf.

مراجعة المعلومات المسجلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب ثم الانتظار حتى وصول رقم الحساب الجديد.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم

لكي يضمن المصرف سير الخدمة على النحو المطلوب ووفق الحوكمة التي تخضع لها الإدارة قام بوضع مجموعة من الشروط والتي وفقاً لها يتم فتح الحساب في المصرف، وهي كالتالي: