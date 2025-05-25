ميدو ضرب لولو.. تردد وناسة أطفال الجديد على نايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسه واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي حازت بإعجاب العديد من المتابعين الصغار وذلك لتنوع محتوياها الفريد من نوعه، بالرغم من ازدياد وسائل الترفية والتسلية الأخري ألا أن هذه القناة تعتبر من افضل الوسائل الحديثة، التي تعمل علي ترفيهه أوقات الصغار وتسلية أوقاتهم علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية ابقوا معانا.

تردد وناسه عبر النايل سات

إليكم احدث الترددات والتي من خلالها يتم بث قناة وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات اتبع الخطوات التالية:

التردد الجديد والخاص بالقناة: 12399.

مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد بقناة وناسه عبر النايل سات

عبر البيانات التالية يمكن استقبال قناة وناسه عبر ترددها الجديد علي العرب سات والتي تتمثل في:

تردد القناة: 11270.

معامل استقطاب: رأسي.

مؤشر ترميز: 27500.

معدل تصويب: 6/5.

تنزيل قناة وناسه عبر ترددها الجديد عبر التلفاز

لمشاهدة كافة البرامج وسماع جميع الأناشيد التي يتم بثها عبر قناة وناسه قم بإتباع الخطوات التالية لاستقبال القناة عبر ترددها الجديد من خلال البيانات التالية: