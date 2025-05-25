Kuruluş Osman الحلقة كامله مسلسل عثمان 193 وتردد القنوات الناقلة بجودة عالية HD

تصدر إعلان مسلسل عثمان 193 الموسم السادس جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشاهدته المفاجئة والتي صدمت الجماهير بقوتها، حيث جاء الإعلان الأول من الحلقة محملاً بالأحداث درامية شيقة وتطورات سريعة غير متوقعة أهمها مقتل صوفيا من قِبل حليمة بعد معرفتها الحقيقة المخبأة، وظلت المواقع مشتعلة حتى جاء الإعلان الثاني الذي جعل المشاهدين يرغبون في استكمال باقي أحداث الحلقة.

إعلان 2 من مسلسل عثمان 193

أحداث مثيرة وتحولات درامية صادمة كشفتها مشاهد الإعلان الترويجي الثاني من مسلسل عثمان 193 الموسم السادس بعد نشرها على الصفحة الرسمية، حيث أظهرت المشاهد سقوط أحد القادة الكبرى على يد عثمان بعد خوضهم معركة قوية بينه وبين البيزنطيين، فمما لاشك فيه أن هذا المسلسل مازال مستمراً في تصدر قائمة أفضل الأعمال التركية التاريخية والذي تحكى أحداثه عن الملحمة الكبرى التي خاضتها الدولة العثمانية منذ نشأتها على يد عثمان بن أرطغرل.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 193

يعرض المسلسل التركي المؤسس عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 9:00 مساء، بينما تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر، ويمكن مشاهدة جميع الحلقات عبر قصة عشق مباشرة عبر عرضها على الشاشات التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

الجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان بات أبرز وأشهر الأعمال التركية خلال هذه الفترة وقامت أغلب القنوات بشراء حقوق بثه على رأسهم قناة الفجر الجزائرية، وفيما يلي إليك ترددها: