أحمد الفاتح يرحل بعد إنجابه لطفلته.. وفاة أول رجل حامل في الوطن العربي تهز الجزائر والعالم

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الجزائري أحمد الفاتح، الذي تصدر حديث الجمهور إثر دخوله في تجربة إنسانية وطبية غير مألوفة في المجتمعات العربية، وهي خوضه لتجربة الحمل والإنجاب كرجل متحول جنسيًا، الفاتح الذي عُرف بجرأته وإثارته للجدل، فارق الحياة عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد مضاعفات صحية خطيرة أعقبت ولادة طفلته “مايا”.

تفاصيل الرحيل المفاجئ لأحمد الفاتح

رحل أحمد الفاتح بعد أسابيع قليلة من ولادة طفلته، إثر تعرضه لأزمة صحية حادة عقب عملية ولادة قيصرية أجراها تحت إشراف طبي مشدد، تمكن الفاتح الذي كان قد أعلن زواجه من رجل أعمال سعودي عام 2023 من الحمل بوساطة طبية عبر تقنية التلقيح الصناعي، وحرص منذ بداية التجربة على توثيق لحظاته اليومية ومشاركة متابعيه بمراحل حمله على منصات التواصل، وسط مراقبة طبية دقيقة بسبب خصوصية حالته.

قصة تحول أثارت جدلاً ثقافيًا ودينيًا

أحمد الفاتح لم يكن مجرد فنان صاعد، بل تحوّل إلى رمز للانقسام الثقافي والاجتماعي في الوطن العربي، بعدما أعلن في وقت سابق عن خضوعه لعملية تحول جنسـي، ليصبح أول رجل عربي يمر بتجربة الحمل والولادة، الخطوة قوبلت بموجات متباينة من التعاطف والنقد، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش حول قضايا الهوية الجندرية والتحول الجنسـي وحقوق الأقليات في مجتمعات محافظة ترى في مثل هذه الحالات خروجًا عن المنظومة الدينية والأعراف الاجتماعية.

من هو أحمد الفاتح؟

أحمد الفاتح فنان جزائري من الجيل الجديد، عرف بإطلالاته الجريئة ومواقفه التي كثيرًا ما أثارت الجدل، ورغم قصر مسيرته الفنية، إلا أنه جذب الأضواء بسبب خوضه تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي، تمثلت في الإنجاب كرجل متحول جنسيًـا، اعتبره البعض نموذجًا للتحرر الشخصي، بينما وصفه آخرون بأنه تجاوز خطير للثوابت الدينية والاجتماعية.