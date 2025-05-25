تفعيل بطاقة الشفاء عبر الصيدليات في الجزائر.. نقلة جديدة نحو تبسيط الخدمات الصحية

في خطوة لافتة ضمن جهود الحكومة الجزائرية لتحديث المنظومة الصحية والإدارية، أصبح بإمكان المواطنين تفعيل بطاقاتهم الصحية المعروفة باسم “بطاقة الشفاء” مباشرة من الصيدليات المتعاقدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الضمان الاجتماعي أو تقديم مستندات تقليدية، هذه الخدمة الرقمية جاءت استجابةً لمطالب الشارع الجزائري بتقليل البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات.

ما هو تفعيل بطاقة الشفاء من خلال الصيدلية؟

التفعيل من الصيدلية يعني ببساطة تحديث معلومات بطاقة الشفاء بشكل آني دون التنقل إلى المراكز الإدارية.

العملية تتم من خلال تطبيق Chifa Officine، وهو نظام إلكتروني يربط بين الصيدليات ومصالح CNAS وCASNOS لتوفير تحديث مباشر وآمن لبيانات المستفيد.

سواء كنت تستخدم البطاقة التقليدية أو النسخة الرقمية (e-chifa)، يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة وفي دقائق معدودة.

لماذا تفعيل البطاقة من الصيدلية يُعد خطوة ذكية؟

الخدمة الجديدة تقدم مجموعة من المزايا التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطن، أبرزها:

تجنب الانتظار داخل مراكز الضمان الاجتماعي.

تسريع عملية التحديث دون أوراق أو مواعيد.

إمكانية التفعيل حتى خارج ساعات العمل الرسمية.

توفير الخدمة في أحياء قريبة من المواطنين، مما يسهل على كبار السن والمرضى الوصول إليها.

كيف يتم تفعيل بطاقة الشفاء من الصيدلية؟

العملية بسيطة وتتطلب خطوات قليلة:

التوجه إلى إحدى الصيدليات المتعاقدة مع CNAS.

تقديم بطاقة الشفاء فقط دون أي أوراق إضافية.

يقوم الصيدلي بإدخال البطاقة في الجهاز الإلكتروني المخصص.

يتم التحديث تلقائيًا عبر قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي.

تصبح البطاقة مفعلة فورًا وجاهزة للاستخدام.

من الفئات المؤهلة للاستفادة من التفعيل عن طريق الصيدليات؟

الخدمة لا تشمل جميع حاملي بطاقة الشفاء، بل تقتصر على فئات محددة، منها:

موظفو القطاع العام.

المهنيون المستقرون إداريًا.

العمال النشطون غير المتقاعدين.

من لا توجد تغييرات في ملفاتهم التأمينية.

هؤلاء يمكنهم تفعيل بطاقاتهم فورًا دون إجراءات إضافية.

فئات لا تشملها الخدمة ما السبب؟

هناك فئات لا يمكنها الاستفادة من تفعيل البطاقة عبر الصيدلية، لأسباب متعلقة بتعقيد الوضعية الإدارية أو الحاجة لتحديث بيانات أساسية، ومن بينهم:

المتقاعدون بجميع أنواعهم.

الباحثون عن عمل والمستفيدون من منحة البطالة.

العاملون في القطاع الخاص.

الحالات التي طرأت عليها تغييرات مهنية أو عائلية.

من لم يُحدث ملفه منذ مدة طويلة.

تلك الحالات تتطلب مراجعة مباشرة لمكاتب CNAS.

الفرق بين تحيين وتفعيل بطاقة الشفاء

التحيين هو تحديث شامل لكافة بيانات المؤمن له اجتماعيًا، ويشمل تفاصيل مثل عدد الأبناء، الوضعية المهنية، أو بيانات أفراد العائلة.

أما التفعيل من الصيدلية، فهو عملية محدودة لتحديث ربط البطاقة مع النظام، تُسهم في استمرار صلاحية استخدامها دون تجديد كامل للملف.

متى ينصح بتفعيل البطاقة؟

توصي مصالح الضمان الاجتماعي بإعادة التفعيل في الحالات التالية:

بداية السنة الجديدة أو عند التحاق أحد أفراد العائلة بالتأمين.

بعد تغييرات مثل الزواج أو الولادة أو التقاعد.

عند ملاحظة توقف البطاقة عن العمل.

قبل صرف دواء مزمن أو الخضوع لتحاليل طبية.

كيف تتحقق من أن بطاقتك مفعلة؟

يمكنك التأكد من تفعيل البطاقة عبر وسائل متعددة: