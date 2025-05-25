الإستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 في العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الإستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 في العراق
الإستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 في العراق

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين في دولة العراق حول الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، كونها تضمن شريحة كبيرة من الأشخاص المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، الذين يتحصلون على رواتب شهرية من قبل وزارة المالية، وعليه سنتعرف معًا على تفاصيل الاستعلام عن رواتب الشهر الجديد.

آلية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025

أطلقت هيئة التقاعد الوطنية خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين شهر يونيو، ذلك دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.
  • يتم إظهار القائمة الرئيسية، ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • حدد بالنقر علي أيقونة رواتب المتقاعدين.
  • ثم انقر علي زر البحث.
  • يتطلب إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية، تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
  • انقر علي أيقونة الاستعلام.
  • في النهاية: يتم إظهار الموعد المحدد بصرف الرواتب.

أبرز الشروط للحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

من اجل الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق يشترط أن تتوافر بهذه الفئات عدة شروط والتي تتضمن:

  • يشترط علي الشخص أن يكون حاملا للجنسية العراقية، مقيم بها إقامة دائمة.
  • يشترط أيضا أن لا يقل عمرة عن 60 سنه.
  • علي المواطن أن يكون قد أدي مدة عمل في الجهة التابع لها لا تقل عن 20 سنه.
  • إرفاق جميع الأوراق، المستندات اللازمة وذلك من اجل الانتهاء من جميع الإجراءات.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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