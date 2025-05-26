فور ظهورها.. رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الازهر الشريف azhar.eg

حالة من القلق والخوف يصاب بها الطلاب بسبب تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 على مستوى الجمهورية، حيث انتهى الطلاب منذ فترة من أداء امتحانات الترم الثاني بينما تنطلق اختبارات الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة في يوم السبت القادم الموافق 31 مايو 2025، وعلى صعيد آخر أكد رئيس المعاهد الأزهرية أنه سيتم ظهور النتائج خلال الساعات القادمة بشكل رسمي على أن يتم رفعها على البوابة الإلكترونية للتسهيل على الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أعلنت الجهات المختصة أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 قريباً، حيث يبذل جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية قصارى جهدها من أجل الإعلان عن النتائج خلال الوقت المحدد، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الترم الثاني منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 مايو وتستغرق عملية التصحيح والمراجعة ما بين 10 إلى 15 يوماً، وللتسهيل على الجميع سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أطلق الأزهر الشريف رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام الدراسي 5024-2025، حيث تبذل المؤسسة قصارى جهدها من أجل توفير جميع احتياجات الطلاب من خلال اعتمادها على تطبيق الوسائل التعليمية الحديثة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف.

اختيار خانة نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة الإعدادية واختيار الصف الثالث.

اختيار المنطقة التابع لها وإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على خانة بحث.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وفقاً لما جاء نذكر لكم تفاصيل توزيع درجات المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2025، وهي كالتالي: