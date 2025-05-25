ستيفاني عطالله تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في زفافها.. تفاصيل حفل الحب في بيروت

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بزفافها على الموسيقي جوزيف عبدالمغني، المعروف فنياً باسم “زيف”، في حفلٍ أقيم يوم السبت في العاصمة بيروت، بحضور عددٍ من الأهل والأصدقاء المقربين.

إطلالة العروس بتوقيع جورج حبيقة

تميزت ستيفاني عطالله بإطلالةٍ أنيقة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، حيث اختارت فستان زفافٍ مستوحى من الطراز الأوروبي الكلاسيكي، بتصميمٍ خاص يعكس ذوقها الرفيع، وقد أشرف على إكمال الإطلالة خبير المظهر إبراهيم فخر الدين، لضمان التناغم بين الفستان والإكسسوارات.

وتميز الفستان بخامته الفاخرة وتفاصيله الدقيقة، مما أضفى على العروس لمسةً من الأناقة والجمال، وأكدت ستيفاني في تصريحاتها أن هذا التصميم يعبر عن شخصيتها الحقيقية، بعيداً عن الأدوار الدرامية التي جسدتها سابقاً، حيث كانت فساتين الزفاف التي ارتدتها في الأعمال الفنية جزءاً من السياق الدرامي وليس انعكاساً لهويتها الشخصية.

قصة حب تتوج بالزواج

يأتي هذا الزفاف تتويجاً لقصة حب جمعت الثنائي لمدة أربع سنوات، أعلنا خلالها عن ارتباطهما رسمياً قبل عدة أشهر، واختارت ستيفاني وزوجها مدينة بيروت لتكون مكاناً للاحتفال بيومهما الكبير، نظراً لما تحمله العاصمة اللبنانية من ذكريات عزيزة على قلب العروس.

لمسات عائلية دافئة قبل الزفاف

قبيل حفل الزفاف، نشرت ستيفاني صورةً عائلية جمعتها بوالديها خلال غداءٍ حميمي في أحد مطاعم بيروت، علقت عليها قائلة: “موعد غداء مع أمي وأبي قبل اليوم الكبير”، في لمسةٍ تعكس مدى الترابط العائلي الذي يحيط بها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

ختام الاحتفال

شكل حفل الزفاف لحظةً مميزة في حياة الفنانة ستيفاني عطالله، حيث جمعت بين الأناقة والعراقة في إطلالتها، وبين الدفء العائلي والأصدقاء الذين شاركوها فرحتها، ويذكر أن ستيفاني تعد من أبرز الممثلات في لبنان، وقد حققت نجاحاً لافتاً في العديد من الأعمال الدرامية.