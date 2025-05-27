“شيكـا الحـرامية سـرقت لولو“ تردد قناة وناسه كيدز 2025 على الأقمار الصناعية نايل وعربسات 2025

في ظل تزايد القنوات الخاصة بالأطفال تبرز قناة وناسة للأطفال كواحدة من أهم القنوات التي تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي راقي وآمن يناسب فئة الأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة، وحرصاً على الوصول إلى أكبر عدد من الأسر العربية قامت القناة بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية لعام 2025 لضمان جودة مشاهدة أفضل.

تردد قناة وناسه كيدز

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال، حيث تقوم بتقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم بشكل ممتع، وتشمل برامج القناة الأناشيد التعليمية والرسوم المتحركة والقصص المصورة وفقرات تنمية المهارات وتعرض كلها بلغة عربية سليمة وبأسلوب يتناسب مع عقول الأطفال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

إليك التردد الجديد للقناة على أشهر الأقمار الصناعية، لضمان استقبال عرضها بجودة عالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

التردد: 11862

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

أبرز برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم القناة أناشيد تعليمية تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والألوان والأشكال.

كما تقدم قصص مشوقة تربوية تزرع القيم والمبادئ بطريقة مبسطة.

تقوم القناة بعرض برامج ترفيهية تفاعلية مثل ألعاب الذاكرة وحلقات الرسم والتلوين.

مميزات قناة وناسة للأطفال

هناك الكثير من المميزات التي تميز قناة وناسه عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى، ومن أهمها: