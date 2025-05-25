طبيعة بلا حدود.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 استقبلها الآن على كل الأقمار HD

قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات المميزة للغاية التي تهتم بالحياة البرية والبحرية وعلم النباتات حيث يعتبر مرجع مهم لجميع عشاق الطبيعة للحصول على المعلومات من خلالها وتقوم ادارة القناة باستمرار بتحديث التردد الخاص بها لكي تحافظ على جودة و اشاره عاليه في الصوت والصوره وفيما يلي سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2025 لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليله القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025

يمكن الآن لجميع محبي عالم الحيوان والنبات متابعه جميع البرامج والأفلام الوثائقية المميزة للغاية التي يتم عرضها على قناة ناشونال جيوغرافيك وذلك بعد استقبالها على جهاز التلفاز الخاص بهم بجودة عالية ووضوح في الصوت والصورة دون تقطيع أو تشويش على مدار ال 24 ساعة وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات من خلال بيانات التردد التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 نايل سات

التردد الجديد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 29999

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

احدث تردد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2025 عرب سات

تردد القناة: 11226.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد على القمر الصناعي سهيل سات:

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

هناك الكثير من البرامج التي يمكنك متابعتها من خلال شاشة قناة ناشونال جيوغرافيك والتي تزودك بالكثير من المعلومات المهمة التي تغير نظرتك لعالم النبات والحيوان وليس ذلك فقط بل تحصل على قيمة ثقافية عالية ومن ضمن البرامج التي يمكنك متابعتها التالي: