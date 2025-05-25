إعلان هام وعاجل من وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط استخراج أرقام الجلوس لامتحان التوجيهي 2008

في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات على الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن تفعيل رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن أرقام الجلوس ومواقع اللجان الامتحانية لطلبة التوجيهي للعام 2008، يأتي هذا الإجراء لتمكين الطلاب والطالبات من الحصول على معلوماتهم الامتحانية بسهولة، بما في ذلك رقم الجلوس، موقع اللجنة، والتفاصيل الجغرافية الدقيقة لمكان الاختبار.

الرابط الرسمي للاستعلام عن أرقام الجلوس

يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى المعلومات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة:

exams.moe.gov.jo

exams.moe.gov.jo حيث تم تفعيل الخدمة اعتباراً من 9 مايو 2025، لضمان استخراج البيانات بكل يسر ودون تعقيدات.

خطوات الحصول على رقم الجلوس ومعلومات اللجنة

للاستعلام عن التفاصيل الامتحانية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط: exams.moe.gov.jo.

إدخال الرقم الوطني للطالب في الحقل المخصص.

كتابة تاريخ الميلاد بشكل صحيح وفقاً للحقل المطلوب.

النقر على زر “عرض” لاستخراج البيانات.

الحصول على المعلومات التي تشمل:

رقم الجلوس. رقم اللجنة الامتحانية. الموقع الجغرافي للجنة. المواد المشمولة في الامتحان.

تعليمات الوزارة للطلاب قبل وأثناء الامتحان

لضمان سير الامتحانات بانضباط، حددت الوزارة عدداً من الإرشادات الهامة:

الحضور المبكر: يجب على الطالب التواجد في قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من بدء الاختبار.

إحضار بطاقة الهوية: يشترط تقديم ما يثبت الشخصية عند دخول اللجنة.

التزام التعليمات: كتابة البيانات المطلوبة بدقة في ورقة الامتحان، والالتزام بتعليمات المراقبين.

وتوفر وزارة التربية والتعليم هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعداد للامتحانات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات لضمان نجاح العملية الامتحانية، ويُنصح الطلاب بالاستعلام مبكراً عن تفاصيلهم لتجنب أي عوائق في يوم الاختبار.