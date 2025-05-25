” لولو في الروضة “.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 استقبلها دلوقت على النايل والعرب سات

قناة وناسة من قنوات الاطفال المميزة للغاية والتي انطلقت منذ عدة سنوات وحازت على شهرة كبيرة وواسعة للغاية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وذلك لما تعرضه من برامج واغاني متنوعة تجمع بين المحتوى التعليمي والترفيهي وفيما يلي سوف نوضح لكم ما هو التردد الجديد الخاص بهذه القناة لكي تستطيعوا استقبالها بكل سهوله لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليله القادمة.

احدث تردد لقناة وناسة 2025

الان تستطيع جميع السيدات استقبال قناة وناسة على الجهاز الخاص بها باشاره قويه بدون حدوث اي تقطيع أو تشويش اثناء عرض الاغاني والبرامج الخاصة بها وذلك على مختلف الأقمار الصناعية سواء كان القمر الصناعي النايل سات أو القمر الصناعي العرب سات وذلك عبر البيانات التالية:

تردد قناة وناسة اطفال 2025 نايل سات

التردد هو 11430.

استقطاب عمودي لضمان ثبات الإشارة أثناء البث.

معدل الترميز فهو 27500 وهو مثالي للبث بدقة عالية الجودة.

معامل تصحيح الخطأ المستخدم هو ¾.

تردد قناة وناسة 2025 الجديد عرب سات

التردد هو 11270.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ المستخدم هو ¾.

مميزات قناة وناسة كيدز 2025

هناك العديد من المميزات التي تجعل قناة وناسة من اشهر قنوات الاطفال الموجوده في الفترة الحالية بمختلف بلدان الوطن العربي ومن ضمن هذه المميزات التالي: