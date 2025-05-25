“لينك فعال ومباشر” رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول بالرقم الامتحاني results.mlazemna.com

زاد البحث مؤخرا عن رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول وكذلك موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي، حيث انتهت الاختبارات الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية ومنذ ذلك الوقت يترقب الجميع موعد إعلان النتيجة رسميا عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، فيما أشارت بعض من المصادر بوزارة التربية العراقية أنه تم البدء في عملية التصحيح منذ انتهاء الامتحانات ولا زالت مستمرة حتى هذا الوقت.

رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

أوضحت المصادر بأن عملية التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية مستمرة لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل، ومن المنتظر اعتمادها بشكل رسمي خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو المقبل، ومن ثم سيتم الإعلان عنها رسميا ورفعها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، لذلك يمكن الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق عبر الخطوات المقبلة:

الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية.

الضغط نتائج السادس الابتدائي.

تحديد الدور الأول، والمحافظة.

بعد ذلك كتابة الاسم ورقم الامتحان.

أخيرا انقر على زر استعلم، لتظهر امامك النتيجة بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 عبر اتباع الخطوات التي تمثلت كما يلي: