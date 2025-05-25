“أحداث نارية في انتظارك” موعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 193 الجزء السادس والقنوات الناقلة بجودة HD

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على موعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 193 الجزء السادس، جاء ذلك تزامنا مع طرح الإعلان التشويقي الاول للمسلسل والذي شهد أحداث مشوقة فقد ظهرت حليمة وهي مصابة على عربة متنقلة وذلك بعدما قامت صوفيا بالاعتداء عليها، كما قام أيضا بغيت بأخبار كلاوديوس بمكان تواجد عثمان بن ارطغول وطريق سيره ولكن قام الأخير بتغييره لأنه علم بتعرضه لمكيده وبالفعل نجح في ذلك.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 193

من المنتظر بأن يكون موعد عرض الحلقة المقبلة 193 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، وستعرض مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الحالي وتكون مدبلجة على قناة اي تي في التركية وتبدأ الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وأيضا تعرض مساء الخميس المقبل الموافق 29 مايو الحالي وتكون مترجمة للغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وكذلك تعرض المسلسل على موقع قصة عشق وموقع نور بلاي وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة للحلقة 193 مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة للحلقة رقم 193 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

قناة الفجر الجزائرية

يكون القمر الصناعي نايل سات.

أما التردد الجديد يكون هو 12034.

فيما يتم ضبط الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز يكون عبر 27500.

معامل تصحيح الخطأ من خلال 5/6.

قناة ATV التركية