رابط www.azhar.eg بوابة الأزهر الالكترونية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بالاسم فقط الترم الثاني جميع المحافظات

يهتم أولياء الأمور الدقائق الماضية للتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بالاسم فقط الترم الثاني، وجاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من عقد الاختبارات خلال الفترة الأخيرة كما أنه منذ ذلك الوقت فقد تم البدء فورا في عملية التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية، لذلك يترقب الجميع موعد إعلان النتائج التي تكون عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بالاسم فقط

من المنتظر بأن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2025 فور الانتهاء من التدقيق ورصد الدرجات، ومتوقع ظهورها رسميا للطلاب خلال الفترة القليلة المقبلة وكأقصى تقدير خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، فيما تضمن جدول توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الثاني ليكون كما يلي:

القرآن الكريم يكون 50 درجة.

اللغة العربية يكون 50 درجة.

الرياضيات يكون 50 درجة.

التربية الإسلامية يكون 50 درجة.

اللغة الإنجليزية يكون 25 درجة.

العلوم يكون 25 درجة.

الدراسات الاجتماعية يكون 25 درجة.

إجمالي المجموع الكلي يكون 275 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني

يمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 سواء بالاسم أو رقم الجلوس من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت على النحو التالي: