“اخر تحديـث” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 من أكثر ما يبحث عنه الجمهور في الوطن العربي، وذلك لأن تلك القناة استطاعت بأن تحقق شعبية كبيرة الفترة الماضية لأنها تقوم بنقل البرامج والمسلسلات المتنوعة والمميزة وأبرزها المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض مساء يوم خميس من كل أسبوع وتكون الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة أخر تحديث للتردد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها على جهاز الريسيفر.

تردد قناة الفجر الجزائرية

طرحت إدارة قناة الفجر تحديث جديد للتردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات ليتمكن الجمهور من ضبطه بجودة عالية للصورة والصوت، وجاء التردد الجديد للقناة على النحو الآتي:

القمر الصناعي من خلال نايل سات.

أما الترددد يكون عبر 12645.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

معدل الترميز للقناة عبر 27500.

يكون تصويب الخطأ من خلال 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكنكم استقبال قناة الفجر من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك عبر إدخال الترددات الآتية:

القمر الصناعي من خلال عرب سات.

أما الترددد يكون عبر 11034.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

معدل الترميز للقناة عبر 27500.

يكون تصويب الخطأ من خلال 3/4.

خطوات تثبيت قناة الفجر على التليفزيون

يمكن اتباع بعض من الخطوات التي تمكنك من تثبيت قناة الفجر على التليفزيون وجاءت أبرزها ما يلي: