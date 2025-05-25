“بكل سهولـة” افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 اونلـــــاين bankofkhartoum.com بـــدون زيــــارة فـــرع البنـــك

كشفت الجهات المختصة عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك، حيث طرح البنك مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين ليتمكنوا من إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان، كما تساهم تلك الخدمة في تسهيل الحصول على المعاملات المصرفية المالية وتحويل الاموال محليا ودوليا بكل سهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

أشار بنك الخرطوم أنه يمكن فتح حساب أونلاين عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف لمحمول لنظام الاندرويد ونظام الآيفون، أو يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي ثم اتباع الخطوات المقبلة:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم تسجيل الدخول.

اختيار اللغة، نوع الحساب.

إدخال كافة البيانات الشخصية.

كتابة الرقم الوطني والاسم ورقم الهاتف.

رفع المستندات كاملة وتكون بصيغة pdf.

ثم يتم الموافقة على الشروط والضوابط.

أخيرا قم بالضغط على ارسال وستقوم اللجنة المختصة بمراجعة الطلب ثم سترسل لك رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم، والتي اعلنها البنك خلال الفترة الماضية، وتمثلت أبرزها على النحو التالي: