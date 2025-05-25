“بنكك اونلاين” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 بدون زيارة الفرع عبر bankofkhartoum.com

يبحث المواطنين السودانيين عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، حيث طرح بنك الخرطوم الذي يعتبر من أهم وأقدم البنوك السودانية عدد من الخدمات الإلكترونية الفترة الماضية ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني أي دون الحاجة للذهاب إلى البنك، كما يمكن الاستفادة عبر تلك الخدمة للقيام بكافة المعاملات المصرفية البنكية المالية ومنها تحويل الأموال وكذلك دفع الفواتير.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يمكن لكافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين من أي وقت ومن أي مكان من خلال اتباع عدد من الخطوات وتمثلت كما يلي:

الدخول على موقع بنك الخرطوم.

ثم اختيار لغة عربي او إنجليزي.

من ثم يتم النقر على تحديد نوع الحساب.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم الوطني والاسم.

إدخال أي معلومات مطلوبة وتكون بشكل صحيح.

إرفاق المستندات التي تتطلب منك بصيغة بي دي أف.

قم الآن بمراجعة الشروط والأحكام بعد الموافقة عليها.

الضغط على خانة إرسال الطلب، وانتظر ليتم مراجعته من الجهات المختصة والرد عليك في وقت لاحق.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 وتمثلت أبرزها كما يلي: